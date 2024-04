Familie Bundesverfassungsgericht erweitert Elternbegriff

So ist in Eckpunkten zur Modernisierung des Abstammungsrechts eine Sperrwirkung eines Feststellungsverfahrens enthalten. „Solange ein gerichtliches Verfahren läuft, in dem ein Mann seine Vaterschaft feststellen lassen will, soll grundsätzlich kein anderer Mann die Vaterschaft für dieses Kind anerkennen können“, heißt es dazu beim Ministerium. Die Gesetzentwürfe sollen noch im ersten Halbjahr 2024 folgen.