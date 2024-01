Familie Zoff um höheren Kinderfreibetrag

21. Januar 2024 | Quelle: dpa

«Nur Familien mit sehr hohen Einkommen zu entlasten, halte ich für ungerecht», sagt SPD-Parteichef Lars Klingbeil. Bild: Bild: dpa

Die FDP hat Kritik aus der SPD an einer geplanten Erhöhung des Kinderfreibetrages zurückgewiesen. SPD-Parteichef Lars Klingbeil hatte in der „Bild am Sonntag” die Pläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) als „ungerecht” kritisiert, weil damit nur Familien mit sehr hohen Einkommen entlastet würden. Denn das Kindergeld für niedrigere Einkommen soll gleich bleiben. Dazu hieß es am Sonntag aus dem FDP-Präsidium, das aktuelle Vorgehen bei Steuerfreibeträgen und Kindergeld gehe auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zurück. Klingbeil solle sich besser mit Scholz abstimmen.