Familien: Paus gibt vier Milliarden Euro für Kita-Verbesserungen frei

Die Bundesländer bekommen in diesem und im nächsten Jahr insgesamt vier Milliarden Euro vom Bund für eine bessere Kinderbetreuung. Vier Fünftel würden für Qualitätsverbesserungen wie höhere Betreuungsschlüssel verwendet, teilte Familienministerin Lisa Paus am Freitag in Berlin mit. Dies sei ein großer Erfolg für mehr Bildungsgerechtigkeit.