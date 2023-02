Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nannte es richtig, dass der Städtetag eine schnelle Umsetzung „dieses wichtigen Vorhabens der Ampel” anmahnt. „Dafür braucht es zusätzliche Finanzmittel im Haushalt und eine effektivere Verwaltung”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist nicht hinnehmbar, dass in einem reichen Land wie unserem jedes fünfte Kind in Armut lebt.” Bei der Kindergrundsicherung gehe es natürlich auch um Armutsprävention. Das kindliche Existenzminimum müsse so ausgestaltet werden, dass alle Kinder gleiche Chancen auf soziale und kulturelle Teilhabe bekommen.