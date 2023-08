Paus hatte am Mittwoch einen Kabinettsbeschluss zu Steuererleichterungen für Unternehmen in Milliardenhöhe verhindert. Die Grünen-Politikerin und ihre Partei ringen seit Monaten mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) um mehr Geld für die Kindergrundsicherung, die derzeitige Leistungen wie Kindergeld und Bürgergeld zusammenführen sollen. Die Grünen pochen zusätzlich aber auch auf Leistungsverbesserungen. Über einen Garantiebetrag sollen nach bisher bekannten Plänen alle Eltern eine Zahlung in Höhe des Kindergeldes bekommen, während sich ein Zusatzbetrag nach der Einkommenshöhe richtet.