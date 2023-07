Familienpolitik „Eine traditionelle Ehe ist ein Armutsrisiko für Frauen“

In der aktuellen Debatte soll die Kindergrundsicherung eingeführt werden, aber auf der anderen Seite das Elterngeld für Vielverdiener abgeschafft werden. Ist das ein Rückschritt?

Die Kindergrundsicherung in dieser Legislaturperiode anzugehen, ist erstmal ein Fortschritt. Auch die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5, die im Koalitionsvertrag vorgesehen sind, würde die oben genannten Negativanreize abmildern. Allerdings bekomme ich momentan das Gefühl, Elterngeld und Kindergrundsicherung werden gegeneinander ausgespielt. Das betrifft auch die Diskussion um die Spitzenverdiener mit einem Netto-Jahreseinkommen von über 150.000 Euro, die zukünftig kein Elterngeld mehr erhalten sollen. Ich finde, hier wird scheibchenweise eine familienpolitische Maßnahme zurückgenommen.



Lesen Sie auch: Diese Grafiken zeigen, wer Elterngeld bekommt – und wie viel



Will man den Erfolg der Familienpolitik messen, könnte man sich zum Beispiel die Zahl der Geburten anschauen. Die ist seit 2016 aber wieder rückläufig.

Die jährliche Geburtenrate ist eine schwierige Kennziffer, weil sie stark fluktuiert. Eindeutiger ist da die Kinderlosigkeit (der Anteil kinderloser Frauen an allen gleichaltrigen Frauen, Anm. d. Red.). In Deutschland sehen wir da eine positive Entwicklung, weil die Kinderlosigkeit auch unter den hochqualifizierten Frauen zurückgeht. Deutschland war lange Europas Schlusslicht, das hat sich nun geändert. Paare scheinen die Familiengründung strategischer zu planen und erst ihre gemeinsame ökonomische Situation zu festigen, bevor sie Kinder bekommen. In der Vergangenheit haben viele Frauen auch Kinder bekommen, wenn sie selbst arbeitslos waren oder schlechte Perspektiven im Beruf hatten, solange der Ehepartner eine feste Stelle hatte.