Familienunternehmer contra Grüne „Die Vermögensteuer ist wahrlich kein Ausweis wirtschaftspolitischer Kompetenz“

Könnten Sie alternativ mit einer Reform der Erbschaftsteuer leben? Deren Regeln gelten heute ohnehin als schlechter Kompromiss. Es gibt ja ernstzunehmende Vorschläge, etwa von den Wirtschaftsweisen, die alles andere als linksradikal sind.

Jedenfalls würden wir uns in so eine Debatte sehr intensiv einbringen. Die Erbschaftsteuer in ihrer jetzigen Form ist schwer planbar, etwa im traurigen Fall, wenn es in zwei Generationen in kurzer Zeit hintereinander zu Todesfällen kommt. Das kann Firmen durchaus in ihrem Bestand gefährden.