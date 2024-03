Familienunternehmer Reinhold Würth warnt vor der AfD

„Bloß wegen ein bisschen Spaß an der Freude Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig“, schreibt Familienunternehmer Reinhold Würth in einer fünfseitigen Mitteilung an seine Angestellten. Damit bezieht er Stellung gegen die AfD und appelliert an seine Belegschaft, wählen zu gehen.