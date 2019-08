Familienunternehmer zu Altmaiers Reise: „Wir hoffen auf eine Metamorphose und kein Chamäleon“

Am Ende ist die Stimmung gelöst, der Druck abgefallen – und die Wünsche, die ihm mitgegeben wurden, haben sich erfüllt. Peter Altmaier steht auf dem Betriebshof eines Metallbauunternehmens in Stendal in Sachsen-Anhalt und sagt: „Mir ist sehr viel positive Bewertung entgegengebracht worden.“