Fax-Land statt Fortschritts-Republik Ampel ohne Ambition

Wie viele blöde Witze Dorothee Bär über Flugtaxis gehört hat, kann die CSU-Politikerin wohl nicht mehr zählen. Die Ex-Digitalstaatsministerin wurde seit 2018 vielfach verspottet für ihre Idee, inzwischen fliegen Prototypen herum, die Vision wurde Wirklichkeit. In der neuen Koalition träumt dagegen niemand mehr vom Abheben. Die Ampel will „mehr Fortschritt wagen“ – doch klingen ihre digitalpolitischen Vorhaben teils so kläglich wie ein steckengebliebenes Fax.