FDP Das war knapp, Christian Lindner!

Hinter der Fassade demonstrativer Gelassenheit wird jedoch der Umstand verborgen, dass die Stimmung bei den FDP-Mitgliedern wesentlich schlechter ist als offiziell eingeräumt. Zwar haben nur knapp 40 Prozent der rund 66.000 Stimmberechtigten an der Befragung teilgenommen. Doch für solche Basisvoten ist das ein übliches Niveau und sollte nicht in dem Sinne fehlinterpretiert werden, dass eben nur „ein paar Unzufriedene“ Stimmung gegen die Parteispitze gemacht hätten. Man kann das Fernbleiben der anderen FDP-Mitglieder auch so deuten, dass sie die Nase bereits gestrichen voll haben.