FDP Die Funktionspartei – der Freiheit

Aber da sind wir schon beim Thema – diese extremen Zeiten zeigen uns, welche extremistischen Potentiale in linken und rechten Ideen steckt. Extreme Zeiten machen sie nur extrem deutlich. Die Kraft, die den Durchbruch der Unvernunft im Bündnis mit liberalen Kräften in den anderen demokratischen Parteien, von sozialliberalen, christlich-liberalen bis hin zu öko-libertären, verhindern muss, ist die FDP.



Welches sind nun diese Gefahren? Ich greife diejenigen heraus, die über das politische Tagesgeschäft hinaus einen Angriff auf die Grundlagen der Bundesrepublik darstellen: Da gibt es eine politische Linke, die versucht, die Coronakrise als Krise des „Kapitalismus“ umzudeuten. Selbst wenn wir in einigen Punkten, etwa die Herstellung von Arzneimitteln und medizinischem Gerät, überlegen müssen, ob wir hier vom rein marktwirtschaftlichen Denken weg müssen – insgesamt ist das Gegenteil der Fall: liberale, demokratische und marktwirtschaftliche Staaten, vor allem Deutschland, kommen am besten mit dieser Krise zurecht – ausgenommen leider die demokratischen Staaten, die wie Brasilien und die USA im Augenblick von Rechtspopulisten regiert werden.