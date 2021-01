FDP-Dreikönigstreffen Schicksalsjahr eines Parteichefs: Christian Lindners schwerste Rede

Und dennoch wächst mit jedem Gastbeitrag aus der Zwei-Mann-Denkfabrik Kuhle & Vogel bei anderen in der Partei der Frust, da spielten sich zwei allzu offensiv als neokluge, liberale Avantgarde auf. Erst vor ein paar Tagen haben sich die beiden in der „Welt“ ein Gespenst vorgenommen, das derzeit in der FDP umgeht: den Zeitgeist. Wer hinter jeder frischen Idee und jedem Angebot an neue Wählergruppen eine „Anbiederung an den Zeitgeist“ sehe, heißt es da, könne den Wandel nicht gestalten. „Er trocknet habituell und thematisch aus.“