FDP Dreikönigstreffen: Lindner will „Brandmauer gegen Steuererhöhungen“

Das ist auch bitternötig, denn die Rollenverteilung innerhalb der Regierung spielt der FDP nur selten in die Hände. In der Regel laufen die Debatten nach dem Schema ab, dass SPD und Grüne sich einig sind und die FDP als Störenfried oder gar Blockierer etikettieren. Wenn es aber in einem Dreierbündnis immer 2:1 zulasten des kleinsten Partners ausgeht, kann das die Partei in eine schwierige Lage bringen. Viele Wähler haben 2021 im Vertrauen auf ein schwarzgelbes Bündnis ihr Kreuzchen bei der FDP gemacht und nehmen ihr jetzt das Eingehen eines linksliberalen Bündnisses übel. Entsprechend mau gingen in den Ländern denn auch die Wahlen nach der Bundestagswahl aus: Im Saarland und in Niedersachsen flog die FDP aus dem Landtag, in NRW und Schleswig-Holstein aus der Regierung. Zwar stehen die Liberalen in bundesweiten Umfragen mit 7 bis 8 Prozent relativ stabil dar. Schaut man aber in die Länder, in denen 2023 Wahlen stattfinden, sieht das Bild anders aus: In Bremen, Berlin und Hessen sehen die Demoskopen die Partei bei lediglich rund sechs Prozent, in Bayern sogar nur bei drei.