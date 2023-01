FDP-Dreikönigstreffen „Mit fröhlicher Penetranz“

Am meisten schmerzt den Bundesfinanzminister die enorme Verschuldung, die auf absehbare Zeit mit seinem Namen verbunden sein wird: dreistellige Milliardensummen für Bundeswehr, Energiekostenhilfen und diverse Entlastungsmaßnahmen türmen sich zu einer Rekordverschuldung auf. Das war notwendig, bekräftigt Lindner beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart am Freitag, aber er machte auch deutlich, dass es so nicht weiter gehen könne.