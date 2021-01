FDP-Dreikönigstreffen Schicksalsjahr eines Parteichefs: Christian Lindners schwerste Rede

Wer diese Liste fortführen wollte, könnte nun noch ergänzen: Die Lust an der parteiinternen Debatte lebt. Wer es, berechtigterweise, etwas kritischer mag, der beobachtet seit längerem einen Richtungsstreit in der FDP, den man zwar nicht dramatisieren muss – aber keinesfalls unterschätzen sollte. Die zweite Reihe hinter Christian Lindner sortiert sich, arbeitet am eigenen Profil, will den Kurs korrigieren, ohne allzu sehr aufzufallen. Und sie tut das, immer mal wieder, in etwa alle halben Jahre, so laut, dass man es deutlich vernehmen kann.