FDP-Finanzminister: Die Mär von (Hochzeit-)Lindners Kürzungsorgie bei den Arbeitslosen

Schon die vielfach kolportierte Überschrift des medialen Sturms ist grenzwertig: „Lindner plant drastische Kürzungen bei Leistungen für Langzeitarbeitslose“. Zwar führt das Finanzministerium den Bundeshaushalt – in diesem konkreten Fall den Entwurf für 2023 – zusammen und sorgt für Ausgabendisziplin, allerdings werden die Einzelpläne mit den zuständigen Fachressorts besprochen und am Schluss vom gesamten Kabinett beschlossen. Bei den Fördermitteln für Arbeitslose trägt also das Bundesarbeitsministerium mit Hubertus Heil (SPD) an der Spitze zuallererst die Verantwortung.