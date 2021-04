FDP Für alles offen – und trotzdem dicht

Denn eigentlich geht es ja um die großen Linien. Wahlprogramme sind, im besten Falle, eine Art öffentliche Weltanschauungsausstellung. Man nehme nur den Entwurf für das Bundestagswahlprogramm der FDP, den die Liberalen an diesem Dienstag vorstellen. „Nie gab es mehr zu tun“, sind die 76 Seiten überschrieben. Was schon einmal keinen Zweifel daran lässt, dieses Mal richtig mitregieren zu wollen. An Machtanspruch fehlt es also nicht. Läuft ja auch sonst ganz gut derzeit, angesichts knapp zweistelliger Umfragewerte und anhaltender Ampelkoalition-Debatten.



Und die Inhalte? Nun ja, da bleibt es kompliziert. Es ist ein ambitioniertes FDP-Programm geworden, keine Frage. Eines, das man in Teilen durchaus progressiv nennen könnte. Darin liegt eine echte Wachstumschance für die Partei – und zugleich die größte Gefahr. Denn allzu oft fielen in den vergangenen Jahren Anspruch und Rhetorik auseinander. Immer wieder zerschoss vulgärliberale Rabulistik zielsicher die Glaubwürdigkeit der eigenen Ambitionen. In einem Bundestagswahlkampf, ohnehin nicht die Zeit zurückhaltender Formulierungskünste, stellt sich diese Herausforderung noch einmal auf eine ganz besondere Art.