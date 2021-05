FDP-Generalsekretär Volker Wissing: Ein Fünf-Punkte-Plan für den Freihandel

5. Deutschland braucht einen Staatsminister für Handel! Rund 28 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom Export ab, in der Industrie sogar mehr als jeder Zweite. Ein zunehmender weltweiter Protektionismus geht zulasten von Wachstum und Arbeitsplätzen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft wurde als Chance leider vertan. Daher braucht Deutschland als Exportnation in der nächsten Regierung einen Staatsminister für Handel, der sich mit voller Kraft für starke, gute Beziehungen und Regeln in der ganzen Welt einsetzt.



Mehr zum Thema: Mehr zum Thema: Schlagabtausch in Alaska, Sanktionsschlachten zwischen Brüssel und Peking, Rache an westlichen Modekonzernen: So viel Spannung war selten zwischen den USA, der EU und China. Hinter der Mentalität des kalten Krieges zieht eine neue geopolitische Machtprobe auf. Beziehungsstatus: Es ist kompliziert