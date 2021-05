FDP-Generalsekretär Wissing fordert einen Staatsminister für Handel

An diesem Freitag soll auch der FDP-Bundesparteitag über das Thema debattieren. Durch die Annahme eines Änderungsantrags könnten die Liberalen einen Staatsminister für Handelsfragen noch in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl verankern.

„Rund 28 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom Export ab, in der Industrie sogar mehr als jeder Zweite“, schreibt Wissing zur Begründung in der WirtschaftsWoche. „Freihandelsabkommen schaffen Wohlstand und Arbeitsplätze. Sie wirken wie ein Konjunkturpaket.“