FDP-Generalsekretär Wissing über Olaf Scholz „Er hat zu wenig geliefert, um Deutschland wieder attraktiver zu machen“

Worauf führen Sie im Vergleich dazu die neue Stärke der SPD in diesem Wahlkampf zurück?

Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hat es geschickt geschafft, sich als staatsmännische Person zu inszenieren, die über den Dingen steht. Das hat aber mit dem Zustand der SPD nichts zu tun, deren Wahlprogramm nach wie vor von einer tiefen Staatsgläubigkeit und Forderungen nach höheren Steuern durchzogen ist. Auch halten sich die SPD-Funktionäre mit Saskia Esken an der Spitze extrem zurück in diesem Wahlkampf. Das geht bis zur Selbstverleugnung. Und natürlich hängt die relative Stärke der SPD in den Umfragen mit dem schwachen Abschneiden der Union und ihres Spitzenkandidaten Armin Laschet zusammen.