FDP-Mann siegt in Thüringen Die Mitte bröckelt

Über die CDU in Thüringen wird letztlich noch viel mehr zu reden sein. Sie kann sich glücklich schätzen, dass jetzt im ersten Moment alle auf die FDP schauen. Das wird nicht so bleiben. Grüne und SPD lassen schon jetzt verlauten, was sie von einer Partei mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen halten, die sich in der parlamentarischen Praxis nicht darum schert.



An einem FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen, der von der AfD gewählt wurde, wird die Demokratie nicht scheitern. Für die demokratische Kultur allerdings, für den Kampf gegen rechts, für Menschen, die sich angesichts des Aufstiegs der Rechtsextremen Sorgen um ihre Zukunft in diesem Land machen, ist es ein sehr trauriger Tag.