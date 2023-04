FDP-Parteitag Der Meister auf der Achterbahn

Noch bevor Christian Lindner am Freitagmorgen im alten Postbahnhof „Station“ in Berlin-Kreuzberg den Bundesparteitag der FDP eröffnen kann, muss er sich erst einmal durch die Reihen der protestierenden Anhänger von „Fridays for Future“ kämpfen. Schon Tage vorher hatte FFF-Sprecherin Annika Rittmann gezielte Störungen angekündigt. Man wolle demonstrieren und „laut sein“, weil die FDP es in der Bundesregierung „als ihre einzige Aufgabe ansieht, den Klimaschutz zu blockieren“, so die Begründung. Neben den Delegierten des Parteitages muss vor allem Bundesverkehrsminister und FDP-Vize Volker Wissing mit Protest rechnen, denn FFF will auch das Bundesverkehrsministerium blockieren.