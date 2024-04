FDP-Parteitag Die „Alles-oder-nichts-Stimmung“ in der FDP greift um sich

Bei Umfragewerten zwischen vier und sechs Prozent, so die Haltung großer Teile der Partei, müsse entweder ein Kurswechsel erfolgen oder ein Ausstieg aus der ungeliebten Koalition. Wie weit diese „Alles-oder-nichts-Stimmung“ in der FDP verbreitet ist, zeigte nicht zuletzt die Mitgliederbefragung Ende 2023, in der überraschend knapp nur 52 Prozent für einen Verbleib in der Bundesregierung votierten und 48 Prozent für einen Ausstieg. Lindner selbst muss am Samstag vor den Delegierten also ordentlich Dampf machen, es aber auch nicht übertreiben. Denn wenn sein Vorstoß für eine Wirtschaftswende nur heiße Luft bleibt und in der Koalition zu keiner Korrektur führt, stehen die FDP und ihr Vorsitzender am Ende schwächer da als zuvor.