FDP-Parteitag Die gefährlichen Ampelträume der FDP

Dennoch ist der Anteil der Unionswähler, die bei dieser Wahl mit der FDP als Korrektiv liebäugeln, relativ hoch. Wenn die Liberalen nun in dieser Lage die Losung ausgeben, durchaus auch mit einer Ampelkoalition in Berlin regieren zu wollen, kann das als falsches Signal bewertet werden und fatale Konsequenzen haben. Als Wähler einer kleinen Partei will man in unserem Zweistimmenwahlsystem doch schon gerne wissen, in welche Richtung es geht. Bleibt die FDP diese Orientierung schuldig, kann ihr demoskopischer Höhenflug am Wahlabend jäh enden.



