FDP-Parteitag: Was passiert eigentlich, wenn nichts passiert, Herr Lindner?

„Für eines sind wir gar nicht offen, dass sich nämlich nichts ändert!“ rief er den Delegierten zu. Der Jubel über diese Ankündigung war kaum verhallt, da kamen schon die ablehnenden Reaktion von den Koalitionspartnern. Die eigentliche Frage an Christian Lindner lautet also, was passiert denn, wenn wirklich nichts passiert? Wenn SPD und Grüne mit den Schultern zucken und weiter an ihren Programmen und ihren Ideen festhalten? Steigen die Liberalen dann aus der Regierung aus? Aus Selbstachtung oder Verzweiflung? Oder macht man eine Faust in der Tasche, denkt an die stark geschrumpften Zustimmungswerte zwischen vier und sechs Prozent und lässt es lieber mit dem Ausstieg aus der Koalition?