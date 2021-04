FDP-Politiker Harald Christ: „Der Regierung gebe ich die Note sechs“

Was bezwecken Sie dann damit?

Was wir wollen ist ein besseres Gesetz, das schnelle, epidemiologisch sinnvolle und vor allem verfassungsrechtlich sichere Maßnahmen enthält. Für mich ist die Bundesnotbremse nichts als ein Ablenkungsmanöver für die gescheiterte Corona-Politik der Bundesregierung. Sie hat versagt bei der Beschaffung von Masken, von ausreichend Tests und Impfstoff. Viele Bürgerinnen und Bürger haben dafür kein Verständnis mehr.



Insbesondere die umstrittene Ausgangssperre scheint doch aber zu wirken: Das zeigten Studien, darauf deuten Erfahrungen aus Hamburg hin. Was ist dagegen zu sagen?

Ich erkenne nur, dass Bundesländer mit Ausgangssperren nicht wesentlich besser dastehen bei den Inzidenzwerten als andere Bundesländer. Was mich stört, ist, dass in einer so entscheidenden Frage mit so weitreichenden Eingriffen in unsere Freiheitsrechte so einfach über unser Grundgesetz hinweggegangen wird.