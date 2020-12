FDP-Verkehrsexperte Luksic „Dann steht es 7:1 gegen Andreas Scheuer“

Und deshalb ziehen Sie jetzt auch noch vor das Bundesverfassungsgericht?

Ja. Es geht mir um die Auskunftsrechte des Parlaments, die das Verkehrsministerium meiner Ansicht nach missachtet. Konkret bezieht sich das auf Fragen zum laufenden Schiedsverfahren, in dem die Regierung mit den Betreiberfirmen über den Schadensersatz streitet. Das Verfahren läuft maximal intransparent. Dabei will ich gar kein Geheimwissen aus den Verhandlungen, sondern habe zwei einfache Anliegen: Es gibt ein unabhängiges Gutachten darüber, wie hoch der Streitwert ist. Das hätte ich gerne. Außerdem würde ich gerne wissen, wann es zu einer Einigung kommen könnte. Das steht in einem sogenannten Verfahrenskalender. Ich habe nämlich den Verdacht, dass Scheuer auf Zeit spielt, und so auch zusätzliche Kosten für die Steuerzahler verursacht.