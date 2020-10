FDP-Vize Theurer zu Coronamaßnahmen „Markus Söder tritt als Corona-Maulheld auf“

Das gelingt aber offenbar nicht so richtig. Die Länder können sich nicht einigen. Beobachten wir gerade, wie der deutsche Föderalismus an seine Grenzen kommt?

Das ist mit Sicherheit eine schwierige Situation, die die Schwächen unserer föderalen Ordnung zeigt. Dabei haben Bundestag und Bundesrat der Bundesregierung im Frühjahr mit den Änderungen im Infektionsschutzgesetz weitreichende Kompetenzen gegeben, auf die Pandemie zu reagieren. Wir als FDP kritisieren, dass die Zeit danach nicht genutzt wurde, um zu allgemeinen gesetzlichen Regelungen zu kommen, die ein Mindestmaß an Einheitlichkeit bundesweit garantieren. Wir fordern daher, dass die Entscheidungen zurück in die Parlamente verlagert werden. Was gerade läuft, ist Gift für die parlamentarische Demokratie. Die Bundeskanzlerin und alle Ministerpräsidenten haben ein Rederecht im Bundestag. Das müssen sie nutzen, damit die Bürger nachvollziehen können, warum welche Entscheidung getroffen wird.



