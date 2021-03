FDP-Wahlerfolge Längst nicht alles rosig in Liberalaland

Es läuft für Lindner und seine Liberalen. Und nach diesem Südwest-Wahlsonntag läuft es noch ein bisschen mehr. Auf den FDP-Parteichef wartet nun die schmeichelhafte Debatte, ob nicht am Ende er der nächste Kanzlermacher wird. Das tut sicher gut, aber Vorsicht bleibt geboten: Allzu oft folgte bei der FDP auf kurzfristige Euphorie rhetorische Überheblichkeit. Und was heute als strategisch kluger Weg erscheint, kann in ein paar Wochen schon beliebig wirken. Oder sich als Fehler erweisen.



Man sollte also sortieren: Was folgt aus den Wahlergebnissen für die neue Eigenständigkeit der Partei? Wie stabil startet die FDP in den Bundestagswahlkampf? Aber langsam: Wer jetzt Farbenspielchen wagt zu möglichen Koalitionen der nächsten Bundesregierung, malt ja nicht auf einem weißen Blatt Papier. Es ist immer noch die Pandemie, die nicht nur den Rahmen setzt, sondern ständig wechselnde Schattierungen gleich mit. Bis zur Bundestagswahl ist es noch lange hin – und selten lag alles so skizzenhaft, so unfertig dar wie in dieser fragilen Coronanormalität.