FDP will Sozialleistungen kürzen Nach dem Haushaltsurteil droht der Regierung der nächste Spar-Zoff

20. November 2023

FDP-Fraktionschef Christian Dürr regt Kürzungen beim Sozialstaat an. Bild: IMAGO/Mike Schmidt Bild:

Das Urteil aus Karlsruhe sorgt für neue Konflikte in der Regierung: Was ist der richtige Weg aus Haushaltskrise? Die FDP will Sozialleistungen prüfen, die Grünen wollen die Schuldenbremse ändern.