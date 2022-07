Fehlende Fachkräfte Wie der Handwerker-Mangel die Flutopfer an Erft und Ahr trifft

Am 14. und 15. Juli 2021 strömten bislang unvorstellbare Flutwellen durch die Täler an Ahr und Erft. Sie rissen Bäume, Autos, Häuser mit, zerstörten Brücken, Betriebsgelände und Wohnhäuser. 184 Menschen starben. Nun wird in den betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wieder aufgebaut. Wie in Bad Münstereifel.