Fehlerhafte Asylbescheide: Bamf-Mitarbeiter kritisieren Behörden-Chefin Cordt

Viele Bamf-Mitarbeiter hätten „kein Verständnis“, dass es nach Bekanntwerden der Affäre in der Bremer Außenstelle am Willen zur Aufklärung ebenso mangle wie am Willen, nötige Konsequenzen zu ziehen, zitierte die „Süddeutsche Zeitung“ aus einem Schreiben der beiden Chefs des Gesamtpersonalrates an Cordt.