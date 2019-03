Feinstaub und Fahrverbote Der Auspuff ist das geringste Gesundheitsrisiko

„In Ballungsgebieten“, schreibt das Umweltbundesamt, „ist der Straßenverkehr die dominierende Staubquelle“. In der Summe aber sind Autos und Schwerlastverkehr nach Angaben des UBA für gerade einmal ein Sechstel der hiesigen Feinstaubemissionen verantwortlich. Und die Hauptursache wiederum sind, wie Untersuchungen belegen, nicht etwa die Abgase. Bremsen- und Reifenabrieb lagern sich am Boden ab, Wind wirbelt die Partikel auf. Dieser Befund zeigt auch: Elektroautos haben, zumindest was die Feinstaubbelastung betrifft, keine bessere Bilanz als Verbrenner, zumal bei der Batterieproduktion weiterer Feinstaub freigesetzt wird.