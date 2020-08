Ferienende Wie die Bundesländer ihre Schulen wieder öffnen

Als erstes Bundesland startet Mecklenburg-Vorpommern zurück in den regulären Schulbetrieb. Das Bildungsministerium hat die Schüler jahrgangsmäßig in Gruppen eingeteilt. So bleiben beispielsweise die Jahrgangsstufen 1 bis 4 oder 7 und 8 unter sich. „Die verschiedenen definierten Gruppen sollen einander nicht beziehungsweise möglichst nur unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern begegnen“, heißt es in einem Brief an die Schulleitungen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es kostenlose Corona-Tests für Lehrer und Kita-Personal. Möglich sind bis zu den Herbstferien fünf Tests pro Person im Abstand von zwei Wochen.