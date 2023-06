Fernwärmegipfel Habeck lockt Kunden in die Wärme-Falle

Die Stellung als natürlicher Monopolist erleichtert Fernwärme-Versorgern ihre Geschäfte auch noch. Das Bundeskartellamt spricht von „gefangen Kunden“ im Bereich der Fernwärme. Verlangt der Anbieter zu hohe Preise, können die Kunden bei Strom und Gas den Versorger wechseln. Bei Fernwärme funktioniert das schlicht nicht. Zwar hat der Bundesgerichtshof den Fernwärme-Versorgern vorgeschrieben, auch Marktelemente in ihre Preisgestaltung aufzunehmen, doch viele Anbieter gewichten dieses Marktelement in ihren Formeln nur gering. Der Kunde ist in vielen Fällen also der Gelackmeierte, da er oder sie die Rechnung zahlen muss – oder eben im Winter bibbern darf.