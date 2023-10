Festakt Altkanzler Schröder bei Einheitsfeier

03. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine Ehefrau kommen auf die Plaza der Elbphilharmonie zum Festakt der Deutschen Einheit. Bild: Bild: dpa

Am Rand in zweiter Reihe: Altkanzler Gerhard Schröder ist wegen seiner Treue zum russischen Präsidenten Wladimir Putin auf vielen öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr wohlgelitten - zum Einheitsfestakt in Hamburg war er aber eingeladen. Der 79-Jährige, der an seiner Freundschaft auch nach Putins Angriff auf die Ukraine festhält, erschien mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim in der Elbphilharmonie, ebenso wie zuvor beim Gottesdienst im „Michel”.