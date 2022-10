Finanzen Energiepreisbremsen: Bundestag schafft 200-Milliarden-Topf

21. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Der Bundestag genehmigt erneut eine Ausnahme von der Schuldenbremse. Bild: Bild: dpa

Der Bundestag hat den Weg für die Finanzierung der geplanten Energiepreisbremsen und Unternehmenshilfen in der Energiekrise frei gemacht. Mit dem Beschluss darf der Wirtschaftsstabilisierungsfonds nun Kredite in Höhe von 200 Milliarden Euro aufnehmen. Ein solcher Beschluss ist nur in außergewöhnlichen Notsituationen möglich.