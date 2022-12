Finanzen Gesetzliche Krankenkassen mit Plus bis Ende September

12. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Zum Jahreswechsel wird ein großer Teil der gesetzlichen Krankenkassen den Beitragssatz anheben. Bild: Bild: dpa

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres ein Plus verbucht. Bis Ende September stand bei den 97 Kassen ein Überschuss von 195,3 Millionen Euro, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte.