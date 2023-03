Finanzen Ministerium: Steuerquote auf historischem Höchststand

14. März 2023 | Quelle: dpa

Steuern und Sozialabgaben sind auf einem Rekordniveau. Bild: Bild: dpa

Bürger und Unternehmen in Deutschland haben gemessen an der Wirtschaftsleistung noch nie so viele Steuern und Sozialabgaben gezahlt wie zuletzt.