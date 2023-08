Finanzen Pläne: Bund will Aktienrente vergrößern

07. August 2023 | Quelle: dpa

Die Bundesregierung erarbeitet aktuell ein umfassendes Reformpaket zur Rente. Bild: Bild: dpa

Die Aktienrente soll nach Plänen innerhalb der Bundesregierung deutlich vergrößert werden. Wie das „Handelsblatt” berichtete, will der Bund ab dem Jahr 2024 zwölf Milliarden Euro in das sogenannte Generationenkapital einzahlen. Diese Summe solle in den Folgejahren jeweils um drei Prozent jährlich erhöht werden. Bis zum Jahre 2035 solle das Generationenkapital ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreichen. Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur heute aus Regierungskreisen bestätigt.