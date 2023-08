Finanzierung der Pflege: Das große Lebensrisiko – sehr schlecht abgesichert

Deshalb spart Lauterbach nun an der Reserve, die eigentlich durch jährliche Milliarden-Zahlung für die Zeit gesammelt werden muss, in der die Babyboomer in großer Zahl pflegebedürftig werden. Um die Vorgaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Schuldenbremse zu erfüllen, reduziert Lauterbach nun auf Kosten der Jungen. Er kompensiert so aber die verordneten Einsparungen im Haushalt seines Ressorts ohne Leistungen zu kürzen.