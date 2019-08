Finanzierung: Investitionsstau beim Bund – Größte Probleme gibt es beim Wohnungsbau

Berlin Deutschland muss mehr investieren – weil viele Straßen, Brücken und Schulen marode sind, Hunderttausende Wohnungen in den Städten fehlen und die Zinsen so niedrig sind wie noch nie. Derartige Forderungen werden immer lauter. Ökonomen und Wirtschaftsverbände kritisieren seit langem, dass die große Koalition unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht beherzt genug in die Zukunft investiert.