Finanzierung offen Bahn und Bund wollen digitales Schienennetz

Die Bundesregierung signalisierte auf der Bahnmesse Innotrans in Berlin ihre Bereitschaft, das Programm „Digitale Schiene“ zu unterstützen. Zur Finanzierung gab es aber noch keine Festlegung. Bei den fünf ausgewählten Projekten wäre die Entlastungswirkung besonders groß, stellten die Experten der Unternehmensberatung McKinsey in ihrer Studie fest. Genannt wurden die Schnellfahrstrecken Köln-Frankfurt und Dortmund-Hannover sowie die Trasse von Magdeburg ins sächsische Knappenrode an der Grenze zu Polen.