Die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer kommen am Mittwoch in Berlin mit Kanzler Scholz zusammen. Besonders bei der Finanzierung des ausgeweiteten Wohngelds sowie der Nachfolge des 9-Euro-Tickets und der Flüchtlingskosten lag eine Einigung zwischen Bund und Ländern aus Sicht der NRW-Landesregierung zuletzt noch in weiter Ferne.