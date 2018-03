Finanzierungsstreit: Polizeieinsätze im Profifußball kosten pro Saison 68 Millionen Euro

So zahlte das Land Baden-Württemberg in der Saison 2016/17 für solche Polizeieinsätze zum Schutz von Fußballspielen 8,7 Millionen Euro. Sogar 9,5 Millionen Euro fielen in Niedersachsen an. Deutschlandweit kamen im Jahr 2016/17 so mehr als 1,5 Millionen Personalstunden zusammen. Zu viel für das sichern einer Sportveranstaltung, finden die Länder. Das Bremer Oberverwaltungsgericht sieht das ebenso.