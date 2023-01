Füracker betonte, die bereits angekündigte Klage Bayerns gegen den Finanzkraftausgleich solle noch im ersten Halbjahr beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht werden. Mit der Klage erhofft sich der Freistaat Klarheit in der Frage, wie viel seiner Einnahmen er an andere Bundesländer abgeben muss. Zudem solle

geklärt werden, was die Nehmerländer mit dem Geld aus dem

Finanzkraftausgleich machen dürfen, sagte Füracker der Zeitung. „Ich wäre dafür, dass sie damit nur Pflichtaufgaben erfüllen, aber keine

Wohlfühlprogramme wie kostenlose Kitas oder das 29-Euro-Ticket für alle.”