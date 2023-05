Finanzkriminalität: Lindner lässt beim Zoll Zentrum gegen Organisierte Kriminalität aufbauen

Finanzminister Christian Lindner will den Zoll im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität (OK) stärken und zudem die Einziehung von illegal erlangten Vermögenswerten vorantreiben. Der FDP-Politiker kündigte am Mittwoch ein Maßnahmenpaket an, das bis zum Frühjahr 2025 umgesetzt werden solle.