Finanzkrisen-Manager „In der Krise muss man zu viel radikaleren Mitteln greifen, als man vorhat“

Halten Sie den Vorwurf an die Bundes- und Landesregierungen für begründet, dass sie zu spät auf die Coronakrise reagiert haben?

Was die aktuellen Krisenmanager am wenigsten gebrauchen können, sind superkluge Ratschläge von außen. Sicherlich hemmt der Föderalismus schnelle Entscheidungen, aber es ist in den vergangenen Tagen auch eine beeindruckende Dynamik an Entscheidungen entstanden.



Vielleicht kommt uns die Reaktion der Politik auch verspätet vor, weil es nicht leicht ist, zu erkennen, wann eine Krise wirklich ernst ist. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Ihnen das damals klar wurde?

Das ist genau der Punkt: Diese eine Telefonkonferenz oder das eine Meeting hat es nicht gegeben. Sie dürfen nicht vergessen, dass Lehman Brothers an einem Wochenende verschwand und der Montag danach relativ ruhig war. Dann hat es etwa 14 Tage gedauert, bis sich die Schockstarre durch das globale Finanzsystem gefressen hatte. Erst dann war wirklich klar, dass es sich um ein systemisches, globales Problem handelt.