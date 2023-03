Finanzlage der Arbeitsagentur Bundesagentur-Chefin Nahles strebt wieder Milliarden-Rücklage an

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), rechnet nach mehreren Krisenjahren in 2023 wieder mit deutlichen Überschüssen. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder eine Milliarde Euro an Rücklagen bilden können“, sagte Nahles im Interview mit der WirtschaftsWoche. Einen Kredit des Bundes über 400 Millionen Euro werde die Bundesagentur für Arbeit zudem zurückzahlen. In den Jahren vor der Pandemie war die Rücklage der BA auf zeitweise 26 Milliarden Euro angestiegen, das Geld wurde dann für Unterstützungen im Rahmen der Kurzarbeit verbraucht. Grundsätzlich hält Nahles es für angemessen, in den kommenden Jahren erneut Krisenrücklagen in einer vergleichbaren Höhe aufzubauen. „Grundsätzlich waren wir durch die hohen Rücklagen sofort handlungsfähig“, so Nahles. „Wir haben außerdem bewiesen, dass wir das Geld genau für seinen Zweck genutzt haben: um gute Jobs zu sichern.“